Granadas são disparadas contra delegacia no Egito Manifestantes dispararam hoje duas granadas propelidas por foguete contra uma delegacia de polícia na cidade de Sheikh Zuweid, no Sinai, no Egito, mas uma delas acertou um centro médico, disseram autoridades. Não há informações sobre mortos ou feridos no interior do prédio. A outra granada propelida por foguete caiu num espaço aberto, disseram funcionários do governo.