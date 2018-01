Grande incêndio continua em três Estados dos EUA Bombeiros exaustos trabalharam noite adentro para tentar conter três grandes incêndios, incluindo uma muralha de fogo de 40 km de extensão que consome campos cultivados, celeiros e algumas casas na região central do Texas. Outros focos de incêndio pela região, tomada pela seca, destruíram pequenas cidades texanas e forçaram a remoção de populações em Oklahoma e Novo México. Autoridades alertam que o tempo seco, as rajadas de vento que transportam as chamas e o risco de incêndio continuam. Helicópteros e aviões preparam-se para entra na batalha contra o foco de 8.960 hectares no Condado de Eastlatnd, 200 km a oeste de Dallas, disse a porta-voz do Serviço Florestal do Texas, Traci Weaver. Os bombeiros estão prestes a cercar as chamas, mas temem que uma mudança nos ventos frustre seus esforços. Equipes que fizeram uma avaliação aérea dos danos no norte e oeste do Texas informa que as comunidades de Ringgold e Kokomo, que juntas abrigavam 125 pessoas, forma literalmente varridas do mapa pelo fogo. Grupos de resgate devem vasculhar as duas vilas de casa em casa, em busca de mortos e feridos, bem como na cidade de Cross Plains, onde mais de 90 casas e uma igreja foram destruídas pelo fogo. Em Oklahoma, a fumaça do fogo escurece os céus. Ventos de 80 km/h forçam a remoção de moradores de dois bairros de Oklahoma City, onde diversas casas já pegaram fogo.