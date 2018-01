Grande incêndio destrói parte do aeroporto de Istambul Um grande incêndio tomou nesta quarta-feira o aeroporto de Istambul e ameaça se estender para o hotel do aeroporto, mas não causou vítimas mortais, segundo meios de comunicação locais. A agência turca Anatólia explicou que o incêndio, cuja origem ainda é desconhecida, começou às 15h30 (9h30 de Brasília) no terminal C do aeroporto e que várias equipes de bombeiros se dirigiram imediatamente para o local para tentar controlar as chamas. Segundo a agência Dow Jones três pessoas ficaram feridas. Testemunhas declararam ao canal de televisão NTV que a coluna de fumaça era visível de uma grande distância e os aviões estacionados nas pistas foram afastados da zona afetada por motivos de segurança. O mesmo canal acrescentou que as autoridades aeroportuárias proibiram temporariamente os aviões de aterrissarem no aeroporto. Segundo a mesma fonte, as cerca de 250 pessoas que trabalham no terminal foram retiradas do local antes que as chamas se expandissem.