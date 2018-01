Grande número de candidatos confunde eleitores na Rússia Os eleitores ficaram confusos com a quantidade de candidatos ao Parlamento e, em algumas regiões, para prefeito e governador. Cada pessoa recebia pelo menos duas cédulas; em Moscou, eram três, pois havia eleição para prefeito. Uma delas trazia os nomes dos 23 partidos disputando 225 cadeiras no Parlamento. Esses assentos serão distribuídos às agremiações que obtiverem mais de 5% dos votos. Mas muitos partidos tinham nomes parecidos, o que confundia o eleitor. As outras cadeiras serão preenchidas pelos vencedores nos 225 distritos do país. Em cada seção eleitoral havia fotos e biografias dos candidatos. Muitos não indicavam filiação partidária e eram descritos como advogado, economista, etc. Esse currículo incluía idade, estado civil e renda (na maioria, suspeitosamente baixa demais). Consta na biografia do prefeito de Moscou, candidato à reeleição, a posse de uma casa, um carro "russo" e participação num shopping - renda contrastante com seu opulento estilo de vida.