Grande parte da Colômbia sofre apagão As cidades de Bogotá, Cali e uma grande parte da Colômbia ficaram sem energia elétrica na madrugada deste sábado depois que dois transformadores ao leste da capital colombiana falharam, informou uma fonte oficial. Em média, 15 milhões de colombianos ficaram sem luz. O apagão aconteceu pouco depois de anunciarem o assassinato do arcebispo de Cali, o monsenhor Isaías Duarte Cancino, morto com vários tiros na cabeça disparados por dois homens não identificados. Dois transformadores da central elétrica de Chivor, ao leste de Bogotá, pararam por causa de uma sobrecarga, disse a ministra de Minas e Energia Luisa Fernanda Lafourie.