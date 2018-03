Grandes deslizamentos deixam 17 mortos na Colômbia Com a descoberta dos corpos de seis desaparecidos subiu para 17 o número de mortos e 36 o de desaparecidos devido aos grandes deslizamentos que destruíram duas aldeias rurais do sudoeste da Colômbia, informaram fontes dos órgãos de socorro. O porta-voz da Cruz Vermelha Colombiana em Cali, Alfonso Vargas, disse que entre os desaparecidos estão 29 civis e sete soldados. Os seis corpos resgatados eram de uma menina, quatro adultos e um soldado, e foram encontrados no Kilómetro Cuarenta, localidade rural arrasada junto à de Bendiciones, ambos na zona montanhosa de Buenaventura, principal porto do país no litoral do oceano Pacífico. O socorrista Pablo Felipe Torres, um dos responsáveis das tarefas de busca na zona, disse a rádios locais que os civis achados hoje faziam parte da mesma família. O porta-voz da Cruz Vermelha Colombiana em Valle del Cauca, departamento que tem Cali como capital, informou que este e outros órgãos de socorro que assumiram a emergência, como a Defesa Civil colombiana, têm registrados de forma oficial cerca de 700 desabrigados. Estes permanecem em abrigos de Buenaventura e Cali, acrescentou Vargas, mas esclareceu que o número de desabrigados é maior, porque na zona de desastre "viviam de 1.000 a 1.200 pessoas". A causa da tragédia foram cerca de 17 deslizamentos de terra e rochas que na quarta-feira passada destruíram ou causaram danos a cerca de setenta casas e bloquearam a estrada que liga Cali a Buenaventura.