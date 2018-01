Grandes explosões sacodem o centro de Bagdá Fortes explosões atingiram o centro da Bagdá há poucas horas e a polícia iraquiana disse que dois morteiros caíram dentro do complexo usado como quartel-general das forças de ocupação. Quatro grandes explosões puderam ser ouvidas por volta das 19:45, hora local (12:45 horário de Brasília) e fumaça saia do limite norte do complexo americano, perto da ponte al-Jamhuriya, sobre o Rio Trigre. O comando norte-americano confirmou dois impactos no centro da cidade, mas não disse onde. Mas a polícia iraniana afirmou que dois dos disparos atingiram a ?zona verde?, uma área de dois quilômetros quadrados, ao longa da margem oeste do Tigre, onde a coalizão tem seu quartel-general. É a segunda noite de explosões pesadas no centro da capital iraquiana. Cerca de três morteiros atingiram a cidade, ontem. Autoridades americanas admitiram que ao menos um atingiu a base da Marinha dos EUA mas não causaram vítimas nem prejuízos.