Gravação atribuída a Al-Qaeda faz nova ameaça aos EUA A TV Al-Arabiya, dos Emirados Árabes Unidos, divulgou neste domingo uma fita de áudio na qual um suposto membro da Al-Qaeda, a rede terrorista de Osama Bin Laden, promete ataques a americanos onde quer que estejam. "Haverá ações dentro e fora (dos Estados Unidos) que farão a América esquecer-se do 11 de setembro", disse o homem na fita. Identificando-se como Abdel-Rahman al-Najdi, ele negou mais uma vez qualquer participação da Al-Qaeda na morte do aiatolá xiita iraquiano Mohammed Baqr al-Hakim e mais 83 pessoas na cidade de Najaf. O jornal The Washington Post informou hoje que a Al-Qaeda começou a formar uma nova frente no Iraque desde a queda de Saddam Hussein. Acredita-se que o líder da rede no Iraque seja Abu Musab Zarqawi, diz o jornal, citando os serviços secretos americanos. Zarkawi estaria recrutando membros em Bagdá e na zona de fronteira com o Irã. Zarkawi, jordaniano, estava em prisão domiciliar no Irã, depois de fugir do Afeganistão após a queda do Taleban. o governo iraniano teria ignorado um pedido de extradição de Zarkawi pela Jordânia. Segundo o jornal, ele foi libertado e viajou para o Iraque no começo do ano.