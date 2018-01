Gravação de programa de TV termina em morte no Uruguai A gravação de um programa de TV no Uruguai provocou a morte de 7 pessoas, entre elas um menino de 12 anos, e deixou cerca de dez feridos. O fato aconteceu na pequena cidade de Young, 320 quilômetros ao noroeste de Montevidéu, durante a gravação de uma edição do concurso de ajuda social "Desafío al Corazón", do Canal 10 de Montevidéu. O acidente aconteceu durante uma gravação na qual os participantes tinham que empurrar uma antiga locomotiva a vapor e dois vagões. Os responsáveis pela gravação da cena tinham selecionado pouco mais de 50 pessoas maiores de idade para que aparecessem empurrando a locomotiva. No entanto, depois de transpor o cordão de isolamento, um grande número de pessoas que acompanhava a gravação se lançou em direção a linha de trem com a intenção de aparecer na cena. Nesse exato momento, a locomotiva estava sendo empurrada e várias pessoas foram atropeladas pela máquina. Por causa da tragédia, foram decretados três dias de luto. O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, expressou sua pesar pela tragédia logo que chegou a Montevidéu após 8 dias de viagem por países da América do Sul. Vázquez, num breve encontro com a imprensa ao chegar ao Aeroporto Internacional de Carrasco, expressou sua "profunda dor" e adiou uma entrevista coletiva para falar da viagem que terminava. O presidente disse ter ficado muito desolado quando" soube da "desgraça que ocorreu".