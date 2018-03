Grave acidente de ônibus deixa 20 mortos na Tailândia

BANGCOC - Pelo menos 20 pessoas morreram nesta sexta-feira, na Tailândia, quando um ônibus que transportava trabalhadores de Mianmar pegou fogo após uma colisão, segundo informações de fontes oficiais.

Além disso, ficaram feridos no acidente três passageiros do ônibus - no qual viajavam 49 pessoas - que foram transferidos para um hospital, afirmou à Agência Efe, por telefone, o chefe dos bombeiros da província de Tak, Kollawat Sabsongsuk.

+++ Explosão de bomba em mercado na Tailândia mata ao menos 3 pessoas

O ônibus caiu durante a madrugada na estrada 12, quando viajava de Mae Sot, na fronteira com Mianmar, para um polígono industrial em Pathum Thani, ao norte de Bangcoc, completou Kollawat.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do motorista tailandês e sua esposa, o veículo transportava 47 birmaneses que tinham alcançado completar o longo e dispendioso processo para obter a licença de trabalho que as autoridades tailandesas impõem aos empregados imigrantes.

+++ Inundações na Tailândia afetam pelo menos 800 mil pessoas

O acidente ocorreu uma semana depois que 18 pessoas morreram em outro acidente de um ônibus com turistas tailandeses no nordeste do país.

Os acidentes de trânsito são frequentes na Tailândia devido ao pouco respeito das normas de trânsito e à condução temerária dos motoristas, que em muitos casos passam mais de 12 horas na estrada. /EFE