Gravemente ferido, líder do Sendero Luminoso é capturado no Peru

LIMA - Florindo Flores, mais conhecido como "camarada Artemio" e um dos líderes do grupo rebelde maoista Sendero Luminoso, foi capturado por militares peruanos, anunciou neste domingo em Lima o ministro da Defesa do Peru, Alberto Otárola.

"Ele está vivo, mas muito gravemente ferido. Ele praticamente perdeu o braço direito e neste momento recebe os cuidados médicos necessários", disse Otárola ao canal de televisão N.

Sem fornecer muitos detalhes, o ministro disse que um grupo do exército capturou Florindo Flores no Vale do Alto Huallaga e informou que o presidente do Peru, Ollanta Humala, está a caminho da região.

O governo dos Estados Unidos acusa o Sendero de envolvimento na produção o no tráfico internacional de cocaína e oferece desde 2010 uma recompensa de US$ 5 milhões pela captura de Flores. As informações são da Associated Press.