Grávidas querem dar à luz durante missa do Papa No próximo dia 12 de setembro, algumas mulheres grávidas irão até Ratisbona, no sul da Alemanha, para fazer algo inusitado: dar à luz durante a missa que o Papa Bento XVI dará no local. O ato, segundo as mulheres, seria uma maneira de mostrar sua devoção e fazer com que os partos sejam um marco religioso. Segundo o site do jornal argentino El Clarin, a missa será realizada a céu aberto e, espera-se, contará com a presença de vários fiéis devido à popularidade que o Pontífice goza em seu país de origem. Um porta-voz do bispado de Ratisbona informou que entre quatro e cinco mulheres já mostraram interesse em dar à luz durante o evento. O porta-voz da Igreja na Alemanha acrescentou que os serviços sanitários estarão preparados para um parto nas imediações da missa. A missa fará parte da visita que Bento XVI realizará entre os dias 9 e 14 de setembro na Alemanha.