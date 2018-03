Grécia acha difícil consenso na UE sobre o Iraque A Grécia considerou que será "muito difícil" conseguir que todas as 15 nações da União Européia adotem uma posição comum sobre como resolver a crise iraquiana, numa cúpula de emergência da UE convocada pelo premier Costas Smitis para a semana que vem. O porta-voz do governo, Christos Protopapas, disse que os governos da UE só concordaram com a reunião de cúpula na segunda-feira "depois de muitas discussões". "Haverá dificuldades... Existem visões diferentes na Europa", afirmou Protopapas a repórteres. Segundo ele, a Grécia, na presidência rotativa da UE, vai trabalhar duro para conseguir que os líderes concordem com uma forma pacífica para resolver a crise. O objetivo da reunião dos líderes europeus em Bruxelas, Bélgica, é curar profundas feridas abertas dentro da UE e da Otan sobre o que é amplamente percebido como um desejo americano de liderar um assalto militar contra o Iraque. A reuniãos dos líderes da UE será precedida, no mesmo dia, por um encontro dos ministros do Exterior. Se for tomada uma posição comum em relação ao Iraque, Simitis irá apresentá-la na terça-feira, também em Bruxelas, aos líderes dos 10 países candidatos a entrarem na UE em 2004. Grã-Bretanha, Portugal, Dinamarca, Itália e Espanha apóiam a linha dura de Washington em relação ao Iraque. França, Alemanha, Bélgica, Áustria, Suécia e Luxemburgo, por outro lado, querem que os inspetores de armas da ONU concluam seus trabalhos. Protopapas explicou que, ao convocar a cúpula, a Grécia não pretende provocar "uma colisão com os EUA, mas sim convencer a comunidade internacional a buscar uma forma pacífica para resolver o problema iraquiano". Simitis disse que decidiu convocar a cúpula depois de seu chanceler, George Papandreou, ter conversado na segunda-feira com os inspetores de armas da ONU Hans Blix e Mohammed El-Baradei. A Grécia acredita que os inspetores irão apresentar uma relatório favorável sobre os trabalhos no Iraque ao Conselho de Segurança da ONU, na sexta-feira. Depois de conversar com os inspetores, Papandreou afirmou que "parece que finalmente existe um raio de luz".