Grécia aperta o cerco contra grupo terrorista antiamericano Autoridades gregas apresentaram nesta sexta-feira acusações formais contra mais três supostos membros do grupo terrorista 17 de Novembro - inclusive aquele que seria um dos líderes da organização antiamericana. Sete pessoas foram detidas até o momento. Porém, continua em andamento uma caçada nacional pelos fundadores e outros membros do grupo, que agiu impunemente durante 27 anos. O primeiro-ministro da Grécia, Costas Simitis, disse que há ainda um longo caminho a ser percorrido antes de o "terrorismo" ser erradicado no país. Algemado e vestido com um colete à prova de balas, Alexandros Giotopoulos foi levado a uma corte de Atenas, onde o acusaram formalmente por uma série de assassinatos e tentativas de homicídio. Ele tem 58 anos e foi apontado pela polícia como um dos líderes do 17 de Novembro. Giotopoulos, que vivia com um nome fictício, foi detido na quarta-feira, durante um sobrevôo de helicóptero que fazia parte de uma operação policial na ilha grega de Lipsi, no Mar Egeu. Ele negou todas as acusações e parecia estupefato com todos os crimes dos quais foi acusado. O porta-voz da polícia grega, Lefteris Ekonomou, garante que as impressões digitais do acusado são idênticas às encontradas num documento referente ao assassinato do empresário greco-britânico Costantinos Peratikos em 1997. O texto foi encontrado em um dos dois apartamentos que vinham sendo utilizados pelo 17 de Novembro como esconderijo e depósito de armas. Entre os armamentos encontrados estavam foguetes antitanque roubados de uma base do Exército. Ainda segundo Ekonomou, a letra de Giotopoulos é igual à observada em textos escritos à mão e encontrados no esconderijo. Todos os detidos eram considerados até então cidadãos acima de qualquer suspeita. Três são irmãos de um padre da Igreja Ortodoxa grega, um é amigo do religioso, um é eletricista e o outro é um pintor aposentado. Três deles - o eletricista e dois dos irmãos - confessaram diversos crimes, entre os quais estão o assassinato do adido militar norte-americano capitão William Nordeen, em junho de 1988; do sargento da Força Aérea dos Estados Unidos Ronald O. Stewart, em março de 1991; de Peratikos, em 1997; e do adido militar britânico brigadeiro Stephen Saunders, em junho de 2000. Eles também confessaram mais oito assassinatos de empresários, políticos e policiais gregos, além de nove tentativas de homicídio e atentados à bomba contra dois ônibus com militares norte-americanos que deixaram 23 feridos. Giotopoulos foi acusado de participar de todos os ataques confessados por seus supostos colegas.