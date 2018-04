Grécia deve lançar troca de dívida até 6ª, diz ministro A Grécia precisa lançar até sexta-feira, dia 17 de fevereiro, a operação de troca de títulos que tem como objetivo reduzir o volume de dívidas do país nas mãos de investidores do setor privado, afirmou o ministro de Finanças grego, Evangelos Venizelos, durante uma audiência com um comitê do parlamento local.