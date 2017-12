Grécia investiga envenenamento em massa de pombos Cerca de 250 pombos morreram neste domingo, aparentemente envenenados, na praça Sintagma, no centro de Atenas. Uma mulher está sendo interrogada sobre o incidente. A mulher foi presa depois de pessoas denunciarem que vários pombos morriam após serem alimentados por ela. Milhares de pombos se reúnem na praça no centro de Atenas, perto dos tradicionais guardas presidenciais que protegem o Parlamento. Atenienses e turistas costumam alimentar as aves com sementes compradas de camelôs.