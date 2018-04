Grécia: líder do Nova Democracia elogia acordo

Samaras, que está em vista oficial ao Chipre, afirmou que o acordo "significante" e "positivo", acrescentando que ele remove a ameaça de um default da Grécia e assegura o lugar do país dentro da União Europeia.

"Sem a recuperação e o crescimento da economia... os alvos imediatos fiscais não podem ser alcançados, nem mesmo a dívida pode ser sustentável no longo prazo", declarou Samaras. Ele disse também que o acordo pavimenta o caminho para as eleições gerais e pediu que o pleito seja realizado no dia 8 de abril.

O Nova Democracia, que faz parte da coalizão do governo da Grécia, apoiou o pacote extremamente impopular de gastos e cortes salariais necessários para satisfazer as exigências dos credores internacionais do país em troca do fornecimento de mais ajuda. As informações são da Dow Jones.