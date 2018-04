Grécia: ministro rejeita mais demissões no setor público

"Todos os contratos assinados serão respeitados, eu rejeito categoricamente mais demissões", disse Mitsotakis à publicação. A matéria diz que os comentários do ministro feitos depois da Troika - funcionários da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu - sugerem uma aceleração da racionalização planejada do setor público da Grécia para ajudar a fechar uma lacuna de seis bilhões de euros (7,7 bilhões de dólares) no seu orçamento de 2014. Ele acrescentou que a Grécia vai reduzir o número de trabalhadores do setor público em 100 mil até 2016.