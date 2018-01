Grécia não terá dinheiro para pagar FMI em junho, diz ministro do Interior A Grécia não terá dinheiro para realizar um pagamento em junho ao Fundo Monetário Internacional (FMI), a menos que consiga um acordo com seus credores internacionais, afirmou neste domingo o ministro do Interior do país, Nikos Voutsis. A autoridade disse, em entrevista à emissora privada de TV Mega, que Atenas precisa pagar 1,6 bilhão de euros (US$ 1,76 bilhão) ao FMI entre 5 e 19 de junho, mas pode não conseguir fazê-lo.