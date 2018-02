Grécia pede à UE solução para acordo da dívida

Samaras disse que a economia da Grécia está a um passo de voltar a crescer após anos de recessão, mas que a recuperação precisa ser cultivada cuidadosamente pelas autoridades gregas e da zona do euro para garantir um governo e uma economia estável.

A autoridade grega disse que o país precisa ver "uma luz no fim do túnel" após uma enorme e dolorosa reestruturação, e advertiu que sem esperanças as autoridades arriscam "alimentar o extremismo e o populismo."

"Não cometam o erro de fazer uma promessa que não pode ser mantida", afirmou ele em evento no Peterson Institute for International Economics. Fonte: Dow Jones Newswires.