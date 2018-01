Grécia: Pesquisas de boca de urna apontam Syriza como vencedor das eleições

ATENAS - As pesquisas de boca de urna das eleições gerais da Grécia mostram o partido de esquerda Syriza como vitorioso, mas sem uma clara maioria. Segundo as pesquisas, divulgadas imediatamente após a votação ter se encerrado neste domingo, cerca de 32% dos eleitores votaram no partido, enquanto 30,5% votaram nos conservadores da Nova Democracia.

Mas as projeções indicam que o Syriza não tem apoio suficiente para formar uma maioria clara no Parlamento de 300 assentos da Grécia, o que significa que provavelmente terá de juntar-se com pelo menos um outro partido para formar um governo. O partido de extrema direita Golden Dawn aparece em terceiro lugar nas pesquisas, com cerca de 7,2% dos votos, seguido pelos socialistas do Pasok e do Partido Comunista da Grécia, cada um com cerca de 6,2%. Os dados de boca de urna indicam que o Parlamento da Grécia pode incluir até nove partidos.

A eleição deste domingo foi a terceira vez que os gregos foram às urnas este ano. Foi convocada quando o então primeiro-ministro Alexis Tsipras renunciou no mês passado. O movimento ocorreu logo após ele ter assinado um novo resgate internacional. O pleito ocorre após outra eleição parlamentar em janeiro e um referendo em julho, no qual os gregos votaram esmagadoramente contra novas medidas de austeridade prescritas por credores do seu país.

Fonte: Dow Jones Newswires.