Grécia pode ter déficit acima do imaginado, diz revista

Anteriormente o déficit havia sido previsto pelo governo grego em não mais do que 11 bilhões de euros. A Sipegel afirmou que o rombo extra se deve ao fracasso do governo em gerar dinheiro por meio de privatizações e ao fato de as receitas fiscais estarem sendo menores do que se esperava.

A troica voltará para Atenas no começo de setembro e apresentará um relatório sobre a exata necessidade financeira do país logo depois. As informações são da Dow Jones.