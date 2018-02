Grécia prende membros de grupo terrorista Após quase três décadas sem deter suspeitos de terrorismo, a polícia grega anunciou nesta quinta-feira a prisão do líder e mais três membros do grupo guerrilheiro urbano antiamericano 17 de Novembro. O chefe de polícia, Fotis Nassiakos, disse que sete supostos membros do 17 de Novembro são mantidos sob custódia, inclusive três irmãos que estariam entre os principais ativistas do grupo. Dois dos detidos confessaram participação em diversos assassinatos, inclusive dos adidos militares de Estados Unidos e Grã-Bretanha no país. As prisões dos membros do 17 de Novembro podem representar uma vitória em favor do governista Partido Socialista, criticado durante anos pela comunidade internacional por não conseguir combater o "terrorismo doméstico". A pressão aumentou depois que a Grécia começou a se preparar para sediar os Jogos Olímpicos de 2004. Antigos funcionários do governo norte-americano acusavam o Partido Socialista de proteger o grupo, pois acredita-se que suas raízes estejam fincadas na resistência esquerdista ao regime ditatorial que governou a Grécia entre 1967 e 1974. O grupo foi batizado como 17 de Novembro para recordar o dia de 1973 no qual a ditadura reprimiu violentamente um levante estudantil. Após a queda da ditadura, o sentimento esquerdista continuou forte em todo o país e influiu na formação de toda uma geração de políticos, alguns dos quais participaram ativamente do levante estudantil. Isto causou o fortalecimento do Partido Socialista, que governou a Grécia durante 18 dos últimos 21 anos. "Isto dissipará uma nuvem que vinha pairando sobre a Grécia. Esta é uma grande vitória da Grécia e de seu governo", disse o vice-ministro de Relações Exteriores, Yannis Magriotis. Desde 1980, o 17 de Novembro faz parte de uma lista unilateral de "organizações terroristas" divulgada anualmente pelo Departamento de Estado dos EUA. Em um documento enviado ao Congresso no mês passado, a chancelaria norte-americana qualificou como "perturbadora" a dificuldade do governo grego em deter membros do grupo. O grupo assumiu a autoria de 22 assassinatos - inclusive quatro funcionários norte-americanos, dois diplomatas turcos e políticos e empresários gregos - e de diversos atentados à bomba e com foguetes. A última vítima foi o adido militar da defesa britânica brigadeiro Stephen Saunders, assassinado em junho de 2000. Oficiais das embaixadas norte-americana e britânica não comentaram as detenções, mas afirmaram ser improvável que seus países se prontificassem a pedir a extradição de algum suspeito.