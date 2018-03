Grécia prepara projeto para facilitar privatizações

Após um encontro com primeiro-ministro grego, Antonis Samaras, e os líderes dos outros dois partidos da coalizão de governo, Stournaras disse que a conversa se focou em dez ativos que estão mais preparados para serem vendidos, mas não entrou em detalhes. "Nós fomos informados pelo primeiro-ministro que ele apontou o secretário-geral do governo para preparar um projeto que vai incluir 77 emendas administrativas que vão facilitar as privatizações", disse o ministro. "Nós fomos informados sobre os dez projetos mais maduros", acrescentou, afirmando que um cronograma para as privatizações deve ser anunciado em breve.

A meta original do governo grego era levantar até 50 bilhões de euros com privatizações até 2015, mas atualmente a agência de privatizações luta para conseguir arrecadar pelo menos 19 bilhões de euros, no mesmo prazo. Após ser criado em agosto do ano passado, o Fundo de Desenvolvimento de Ativos da República Helênica levantou até agora apenas 1,8 bilhão de euros. As informações são da Dow Jones.