Grécia teme pela segurança da região O governo grego advertiu hoje que a continuidade do conflito no Oriente Médio poderá se espalhar para outros Estados árabes e ameaçar a segurança em parte da região mediterrânea. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Grécia, Panos Beglitis, a região sudeste do Mar Mediterrâneo, onde a Grécia está localizada, faz fronteira com o Oriente Médio, e um conflito naquela região ?terá naturalmente conseqüências negativas na área".