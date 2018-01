Grécia terá amanhã primeira greve geral sob governo de esquerda do Syriza A Grécia terá sua primeira greve geral nesta quinta-feira desde que o governo de esquerda liderado pelo partido Syriza assumiu pela primeira vez o poder em janeiro, com os trabalhadores em todo o país protestando contra mais cortes de gastos e aumentos de impostos exigido pelo programa de resgate do país.