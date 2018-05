Grécia vai vender títulos lastreados em bens públicos

O jornal To Vima informa que o Fundo Helênico de Desenvolvimento de Ativos, uma agência criada no ano passado para gerenciar as vendas de ativos gregos, planeja criar um título de privatização para recomprar parte da enorme dívida do país no mercado secundário.

Para cada 1 bilhão de euros levantado pelo bônus, o Estado será capaz de recomprar o equivalente a 2,5 bilhões de euros em dívida velha, diante do valor deprimido da dívida grega, disseram fontes da agência ao jornal.

A dívida do Estado Grego, que explodiu para mais de 350 bilhões de euros (US$ 447 bilhões), está sendo negociada até 35% abaixo do valor de face, relata o jornal To Vima.

Em dezembro, a Grécia vendeu quatro Airbus A340 que não estavam em uso por US$ 40,4 milhões. A lista de privatizações inclui portos, aeroportos, serviços básicos, entre outros. As informações são da Dow Jones.