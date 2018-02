Greco-cipriotas rejeitam plano de unificação no Chipre Os greco-cipriotas rejeitaram por ampla maioria um plano da ONU para reunificação da ilha, enquanto que os turco-cipriotas o apoiaram, de acordo com pesquisas de boca de urna divulgadas neste sábado em que as duas comunidades votaram num referendo. Se tal resultado for confirmado na contagem final dos votos, o plano de união sob uma Constituição federal, elaborado pelas Nações Unidas, seria descartado, já que pressupunha sua aprovação por ambas as comunidades. Significaria também que Chipre entraria dividida na União Européia (UE) em 1º de maio, e os benefícios da adesão seriam aplicados apenas aos greco-cipriotas porque a liderança turco-cipriota rejeitou o processo de adesão à UE.