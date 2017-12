Greenpeace alerta para lixo eletrônico O grupo ambientalista Greenpeace alertou nesta sexta-feira para a possibilidade de que o lançamento do novo sistema operacional da Microsoft, o Vista, cause uma "inundação" de lixo eletrônico ("e-lixo") nos países em desenvolvimento. Segundo o Greenpeace, muitas empresas e famílias "sentirão a necessidade de atualizar seus computadores muito antes do que previam, e o mundo não estará, infelizmente, preparado para o e-lixo em massa provocado pelos upgrades". O comunicado divulgado em Manila prevê o acúmulo de grandes quantidades de computadores defasados em "áreas sujas de reciclagem" nas Filipinas, Tailândia e outras nações da Ásia, onde fica a maioria dos depósitos de e-lixo do mundo. "As políticas ambientais atuais das companhias de informática não são suficientes para as crescentes montanhas de lixo eletrônico tóxico, derivadas de componentes de computadores", denuncia a nota. O Greenpeace acrescenta que a Microsoft deveria ter levado em conta essas conseqüências e preparado medidas para reduzir o problema da obsolescência. "A inovação não deveria se traduzir num aumento da poluição", opina. Segundo um estudo da SoftChoice Corporation citado pelo Greenpeace, 50% dos computadores pessoais nos países em desenvolvimento não são capazes de usar o Vista. O número aumenta para 94% no caso da versão Premium do sistema.