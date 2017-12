Greenspan está seguro e trabalhando, informa o Fed O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, está seguro, trabalhando e em contato com a sede do Fed, depois que a rota de seu vôo de volta aos EUA teve que ser alterada, disse um porta-voz da instituição. "Seu vôo de volta hoje foi alterado, como todos os vôos para os EUA. Ele está trabalhando e em comunicação com o Federal Reserve", disse o porta-voz. "Por questões de segurança, não estamos divulgando sua localização nem seus planos de viagem." Greenspan passou o fim de semana na Suíça para participar da conferência do BIS (Banco para Compensações Internacionais). Ele partiu esta manhã, com destino aos EUA, mas todos os vôos para o país foram reorientados para o Canadá e outras localidades, após os atentados ao World Trade Center, em Nova York, e ao Pentágono, em Washington. Um porta-voz da polícia da Basiléia, sede do BIS, disse, por sua vez, que Greenspan retornou para a Suíça. "Segundo a informação que temos, Greenspan voltou para a Suíça", afirmou o porta-voz, sem dar mais detalhes.