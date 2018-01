Gregos fazem greve nacional contra a guerra no Iraque Uma greve nacional convocada para protestar contra a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque resultou no fechamento de bancos, lojas e repartições públicas e causou atrasos nos aeroportos da Grécia nesta quinta-feira. Em diversas cidades do país, dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas para denunciar o conflito armado. Cerca de 10.000 pessoas gritavam ?slogans? enquanto passavam em frente à Embaixada dos EUA em Atenas. Em outra parte da capital grega, mais 6.000 pessoas protestaram. Outras 15.000 pessoas concentraram-se em frente ao Consulado dos Estados Unidos em Tessalonica, no norte do país. De acordo com a polícia grega, todos os protestos transcorreram pacificamente. A população grega - país filiado à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e atual ocupante da presidência rotativa da União Européia (UE) - é majoritariamente contra a guerra. Todos os principais partidos políticos do país - inclusive o Socialista, de situação - apóiam as manifestações quase diárias em frente à representação diplomática norte-americana em Atenas. Houve manifestações contra a guerra em diversos outros países nesta quinta-feira, inclusive em Níger e na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. Na Indonésia, manifestantes atiraram tomates contra o Consulado dos EUA em Surubaya. Na cidade de Makassar, cerca de 10.000 estudantes muçulmanos e cristãos saíram às ruas chamando os líderes da coalizão de "criminosos de guerra". Em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, estudantes atiraram ovos e tinta vermelha contra o portão da Embaixada norte-americana. Alguns manifestantes levavam cartazes com uma foto do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, com os dizeres: "Procurado... vivo ou morto. De preferência, morto. Recompensa: a paz!" No Japão, duas fortes explosões ocorreram hoje à noite diante dos portões de uma base militar dos EUA perto de Tóquio. A polícia japonesa acredita que foram um protesto de militantes contra a guerra no Iraque. Não há informações sobre feridos ou danos à Base Naval dos EUA no distrito de Kanagawa. Uma testemunha disse ter ouvido duas explosões que pareciam "algo como fogos de artifício". O primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, apóia a campanha dos EUA para depor Saddam Hussein, apesar de uma pesquisa indicar que mais de 60% dos japoneses são contra a guerra no Iraque. Na Espanha, pelo menos 30.000 estudantes participaram de uma grande marcha pelas ruas de Madri. Os estudantes acusavam Bush e o primeiro-ministro espanhol, Jose María Aznar, de serem assassinos. Outras 20.000 pessoas manifestaram-se na cidade de Barcelona. Em Pattani, uma cidade majoritariamente muçulmana da Tailândia, cerca de 30.000 pessoas rezaram nas ruas pela paz. "Creio que Bush está fazendo o trabalho de Satã. Por que ele não arruma outra forma de resolver seus problemas?", questionou Waetalee Waebuyi, um estudante de 21 anos. Na Malásia, cerca de 2.000 membros do maior partido de oposição queimaram bandeiras dos EUA e bonecos de Bush em Kuala Terengganu, a mais de 300 quilômetros de Kuala Lumpur, informou uma agência local de notícias. Em Manila, cerca de 3.000 pessoas marcharam pelo centro financeiro da capital filipina tocando tambores e dizendo "não à guerra". Alguns dos manifestantes chutaram um cachorro de pelúcia com uma máscara da presidente filipina, Glória Macapagal Arroyo, que apóia a guerra no Iraque. Em Moscou, o mufti supremo da Rússia, Talgat Tadzhuddin, anunciou hoje que sua organização declarou guerra santa aos Estados Unidos, mas o líder de uma facção islâmica rival disse que ele não deveria fazer isso, informou a agência de notícias Interfax. Tadzhuddin não disse quais ações específicas seriam empregadas na guerra santa, mas avisou que os primeiros resultados seriam vistos em dois ou três dias. Em Minsk, na Bielo-Rússia, 16 jovens foram detidos por realizarem um protesto não autorizado em frente à Embaixada dos EUA. O grupo, porém, era favorável à guerra. Seus cartazes diziam "Derrubem os tiranos" e "EUA, estamos com vocês". Veja o especial :