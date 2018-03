Gregos protestam contra Israel Cerca de 4.000 pessoas protestaram em frente à embaixada de Israel em Atenas, ao mesmo tempo em que o governo grego exigia um fim imediato da ofensiva militar israelense nas terras palestinas. Gritando "Sharon, assassino" e "Americanos: assassinos do povo", os manifestantes marcharam em frente ao prédio da representação diplomática do EUA em direção à embaixada de Israel, distantes dois quilômetros. Os organizadores do protesto avisaram que serão realizadas manifestações diárias para que a embaixada de Israel fique "sitiada".