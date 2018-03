Gregos querem mármores do Partenon antes das Olimpíadas O ministro da Cultura da Grécia, Evangelos Venizelos, recebeu nesta sexta-feira um pedido de devolução dos Mármores de Partenon, após uma campanha de seis anos que culminou na coleta de 27.000 assinaturas. A Grécia pediu durante muito tempo - e a Grã-Bretanha sempre resistiu - a devolução dos mármores, uma peça de 160 metros com 17 imagens esculpidas que um dia decoraram o Paternon. As esculturas estão guardadas no Museu Britânico. Atenas quer o retorno da peça antes dos Jogos Olímpicos de 2004.Venizelos recebeu a petição das mãos de Anna Sidiropoulou, uma moradora de Atenas que vive perto da Acrópole. Ela coleta assinaturas desde 1997.