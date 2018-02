Gregos saem às ruas para protestar contra novo imposto Milhares de manifestantes contrários às medidas de austeridade adotadas na Grécia saíram hoje às ruas da capital, Atenas, para protestar contra um plano do governo de introduzir um novo imposto sobre propriedades antes dos credores internacionais do país iniciarem uma nova inspeção do atual programa de ajuda, na próxima semana.