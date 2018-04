Gregos vendem usados e lixo para sobreviver na crise

A crise econômica na Grécia está forçando trabalhadores desempregados a buscar fontes alternativas de renda. Uma delas é buscar objetos em depósitos de lixo ou ferro-velhos e tentar vendê-los em mercados de rua.

As estatísticas revelam que agora um em cada cinco gregos vive abaixo da linha de pobreza, com rendimento anual inferior a 6 mil euros. Analistas estimam que a economia do país vai demorar a se recuperar.

A maior parte dos consumidores são imigrantes ilegais que tentam chegar a outros países europeus, mas que ainda não conseguiram deixar a Grécia.

Petros Karvonius diz que vende o que acha pelas ruas. Ele leva o que encontra para casa, lava e oferece no mercado a um preço acessível a seus fregueses.

Xanthi Kouthogloninan era uma empresária, dona de um próspero negócio. Mas a crise financeira a levou à ruína e ela agora tenta pagar suas dívidas com o dinheiro que arrecada no mercado.

Outro vendedor é Antonio Sinfonios. Ele antes trabalhava no setor de construção civil, mas perdeu o emprego porque os postos são agora oferecidos a imigrantes ilegais que aceitam trabalhar por menores salários.