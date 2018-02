Greve causa mais cancelamentos de voos na França Dezenas de voos que aterrissariam ou decolariam dos principais aeroportos de Paris foram cancelados hoje pelo terceiro dia consecutivo. O motivo é uma paralisação dos controladores de tráfego aéreo do país, segundo autoridades do setor de aviação. Os voos domésticos no Aeroporto de Orly eram os mais afetados, com 50% deles cancelados. Já no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, a situação melhorou, e o terminal apresentava 15% dos voos cancelados.