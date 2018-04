Greve de 4 dias na Argentina afeta embarques de soja Uma greve envolvendo milhares de trabalhadores e que paralisa as operações no principal porto de exportação de soja e grãos da Argentina entrou neste sábado no quarto dia sem resolução à vista. "Há mais de 30 navios esperando para embarcar a soja e as usinas de beneficiamento do grão estão paralisadas desde quarta-feira", disse o diretor da Câmara da Indústria de Óleo do país, Alberto Rodriguez.