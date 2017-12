Greve de controladores pára parte do tráfego aéreo na UE A maior parte dos aeroportos de Portugal enfrentam uma paralisação devido à greve dos controladores de tráfego aéreo que protestam contra o plano da União Européia (UE) de unificação do sistema de gerenciamento da atividade na região. A greve de quatro horas começou às 7h00 (horário de Brasília). Não há vôos nesse período, exceto no aeroporto internacional das Ilhas dos Açores, disse Paulo Largarto, porta-voz do controle de tráfego aéreo de Portugal. A TAP Air Portugal disse que 52 de seus vôos serão afetados com a greve, cerca de um terço do total. Izabel Palma, porta-voz da TAP, disse que a empresa tentará reprogramar os vôos, mas teme que talvez isso não seja possível. Além da greve em Portugal, breves interrupções de trabalho dentre os controladores de tráfego aéreo são esperadas na Grécia, Portugal, Itália, Holanda e Hungria e França. Os controladores de tráfego aéreo se opõem à implementação do plano "single-sky", que visa aliviar o congestionamento e diminuir os atrasos. Isso resultaria em todos os controladores receberem uma supervisão unificada, de modo que as companhias aéreas possam operar em rotas que não são definidas pelas fronteiras européias. Contudo, os sindicatos são contrários a essa proposta, pois eles temem que isso levará à privatização do controle do tráfego aéreo, perdas de emprego e menor segurança da viagem área.