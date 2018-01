Greve de controladores paralisa tráfego aéreo na Itália Os controladores do tráfego aéreo na Itália entraram em greve nessa quinta-feira, levando as companhias a cancelarem uma série de vôos programados. A italiana Alitalia informou que 334 de seus aviões não deverão decolar, incluindo os aparelhos que fariam vôos internacionais e intercontinentais. A companhia disse que cerca de 22 mil passageiros seriam afetados. A alemã Lufthansa suspendeu 54 vôos entre a Alemanha e a Itália. A greve dos operadores começou às 7h (horário de Brasília) e tem previsão de durar oito horas. Os controladores protestam contra o fato de trabalharem sem um contrato por dois anos, além de reivindicarem melhorias salariais. Outras manifestações estão previstas para os próximos dias no país. Amanhã, vários trabalhadores envolvidos no sistema de transporte italiano também devem cruzar os prazos, para pressionar por aumentos salariais.