Greve de fome de ilegais chega ao 3º dia em Atenas

A diretoria da universidade apresentou uma requisição a um tribunal ateniense para que a lei de asilo universitário seja levantada, abrindo caminho para uma intervenção policial. Mais de 100 manifestantes se reuniram nas proximidades da barreira policial gritando "não interfiram no asilo universitário" e "a Grécia e os trabalhadores estrangeiros estão unidos". As ruas de vários quarteirões na área foram fechadas, prejudicando o tráfego do início da noite de hoje no centro da capital.

As autoridades negociavam com os imigrantes e grupos que os apoiam para resolver o impasse, que já dura três dias e desconcerta o governo, que prometeu ser duro com a imigração ilegal. A Grécia é o ponto de trânsito mais movimentado da União Europeia para imigração ilegal. Dados indicam que cerca de 90% dos imigrantes ilegais que tentam entrar no bloco são detidos na Grécia. O país planeja construir uma cerca ao longo de um trecho de 12,5 quilômetros na fronteira com a Turquia. As informações são da Associated Press.