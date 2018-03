Greve de fome faz 64ª vítima na Turquia Uma prisioneira morreu após mais de um ano em greve de fome, elevando a 64 o número de mortos em um protesto de detentos esquerdistas contra o sistema penitenciário da Turquia, informou neste domingo um grupo de apoio aos presos. Ozlem Turk, de 27 anos, morreu ontem, após 471 dias em jejum, informou o grupo Ozgur Tayad. Os manifestantes tomam vitaminas e água com açúcar para estender a greve de fome. Alguns grupos de direitos humanos vêm denunciando que agentes penitenciários alimentam detentos com o uso da força. Turk foi presa por pertencer ao Partido Revolucionário para a Libertação do Povo-Frente, um grupo proscrito pelo governo, informou o Ozgur Tayad. Devido à deterioração de seu estado clínico, ela foi transferida em agosto ao Hospital de Ancara, onde faleceu.