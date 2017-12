Greve de fome nas prisões turcas faz 25ª vítima fatal Um prisioneiro morreu de fome nesta terça-feira, transformando-se na 25ª vítima fatal de uma campanha de greve de fome de oito meses promovida por prisioneiros turcos e seus familiares em protesto contra um novo sistema de prisões de segurança máxima. Aysun Bozdogan, de 25 anos, morreu em um hospital de Istambul, informou o grupo Ozgur Tayad, solidário aos detentos manifestantes. Bozdogan era militante do Partido Comunista Turco-Leninista, considerado ilegal pelo governo da Turquia, e foi detido em 1999 na Penitenciária de Kartal. Bozdogan era um dos cerca de 200 prisioneiros políticos que iniciaram uma greve de fome para protestar contra a transferência de celas coletivas para penitenciárias de segurança máxima nas quais as celas eram individuais ou divididas com, no máximo, outras duas pessoas. Os manifestantes reclamam que o novo sistema facilita os abusos por parte dos agentes penitenciários. Em dezembro de 2000, uma rebelião foi iniciada quando a polícia começou a transferir os presos políticos, causando a morte de 30 detentos e dois soldados. Familiares de presos aderiram à greve de fome.