Greve de metrô tumultua Londres Milhares de ingleses enfrentam dificuldades para chegar ao trabalho, nesta quinta-feira, por causa da greve dos metroviários em Londres, programada para durar 24 horas. Desde às 7 horas locais, horário de habitual calmaria, uma multidão já se amontoava ao redor dos ônibus de dois andares, enquanto pedestres disputavam um pedaço das calçadas lotadas de ciclistas. Para piorar a situação, os ingleses ainda se recuperam da greve de 750.000 servidores municipais, que fechou ontem escolas, livrarias e centros recreativos na primeira paralisação nacional das últimas duas décadas. Os catadores de lixo também participaram da greve por melhores salários. Os primeiros trens do dia já estavam lotados e na parte norte de Londres passageiros não conseguiam entrar nos vagões. A greve começou no horário mais tumultuado do dia, 8 horas da manhã, e paralisou a maioria das linhas de metrô, que transporta três milhões de passageiros por dia. A empresa de metrô disse que um reduzido serviço de emergência estava operando, com apenas 7% dos trens em circulação, e funcionários da empresa asseguraram que os serviços voltarão ao normal na sexta-feira de manhã. O sindicato dos metroviários disse que a administração da London Underground falhou ao não realizar consultas com os representantes da categoria sobre o projeto do primeiro-ministro Tony Blair de privatizar parcialmente o sistema de transporte subterrâneo, conhecido na Inglaterra como "The Tube" (o Tubo). O prefeito de Londres, Ken Livingstone, que se opõe a uma privatização parcial, expressou seu apoio aos grevistas, dizendo que o plano "vai contra os desejos da grande maioria dos londrinos". "Suas conseqüências malignas poderão contaminar todo o sistema de transportes em Londres, prejudicando inclusive a atividade industrial", acrescentou.