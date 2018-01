Greve de transportes na Itália, apesar do acordo trabalhista Apesar de um acordo trabalhista, funcionários de empresas do setor de transportes continuaram em greve neste domingo na Itália, provocando a paralisação dos serviços de ônibus e trens de diversas grandes cidades do país. Depois de diversas semanas de negociações entre os sindicatos e o governo, um acordo foi fechado ontem, mas muitos trabalhadores não estavam satisfeitos com os termos do contrato e optaram pelo prosseguimento da greve. Entre as cidades afetadas pela greve no setor de transporte neste domingo estão Milão, Roma, Florença, Veneza e Brescia. O governo ameaçou a adoção de "medidas drásticas" caso persistam as paralisações. Os sindicatos tentam agora convencer seus sócios de que o acordo foi o melhor que conseguiram obter.