Greve de trens na Bélgica prejudica serviço pan-europeu Uma greve de trabalhadores ferroviários belgas que será iniciada na noite desta terça-feira vai provocar a paralisação da rede de trens do país, assim como as conexões de alta velocidade das companhias Eurostar, TGV e Thalys, informou a operadora nacional do sistema ferroviário SNCB.