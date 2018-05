Greve deixa Montevidéu sem coleta de lixo

Há dois dias, o governo do Uruguai decretou a manutenção dos serviços essenciais, já prevendo a greve de 48 horas. Mas a Associação de Empregados e Operários Municipais (Adeom) começou a greve em vários setores do funcionalismo, entre eles, o de motoristas, motivo pelo qual os caminhões de lixo nem saíram para recolher os detritos. Hoje, as ruas da capital uruguaia tinham mais de 7 mil toneladas de lixo não recolhido.

Mujica acusou o sindicato de assumir posturas radicais para conquistar adeptos na Frente Ampla, coalizão de esquerda do governo. "O interesse é tirar do poder a esquerda que deseja que o país avance, que o Uruguai funcione", disse o presidente. O conflito entre Mujica e parte do funcionalismo foi gerado desde que o governo uruguaio anunciou que planejava introduzir reformas nos aparatos do Estado, que agrupam no Uruguai mais de 240 mil funcionários, os quais deflagraram greves e paralisações. As informações são da Associated Press.