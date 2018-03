Greve deixa passageiros sem bagagem no Cairo Funcionários que cuidam das bagagens no aeroporto do Cairo, no Egito, entraram em greve neste sábado em protesto contra a morte de um colega, deixando passageiros de 20 voos internacionais da Europa e de países árabes esperando horas por suas bagagens, disseram autoridades egípcias, acrescentando que as empresas estão se reunindo com os trabalhadores para ouvir as demandas deles, entre elas condições de trabalho mais seguras.