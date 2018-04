Greve em Portugal atinge metrô e serviço de ferry Parte do transporte público em Portugal estava paralisada nesta quinta-feira, na mais recente manifestação contra os planos de reestruturação que integram as medidas de austeridade do governo. Em Lisboa, o metrô parou de funcionar à meia-noite e os serviços de ferry estavam parados na crucial hora do rush, durante a paralisação que deve durar 24 horas. Os trens e ônibus, porém, funcionavam normalmente.