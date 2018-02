Greve geral na Argentina bloqueia ruas da capital

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma greve geral convocada por opositores da presidente argentina, Cristina Kirchner, causa efeitos mistos no país. Havia menos pessoas nas ruas da capital Buenos Aires nesta quinta-feira, mas muitas das principais vias continuavam bloqueadas pelos participantes do protesto da Confederação Geral do Trabalho. Em alguns pontos, a polícia enfrentou os manifestantes para manter abrir as ruas.

Com motoristas de caminhão em greve, produtos deixaram de ser entregues e o lixo ficou nas ruas sem ser recolhido. Alguns bares e cafés ficaram abertos, mesmo após o sindicato de trabalhadores de restaurantes entrar na greve para pedir melhores salários, menos impostos e mais gastos com benefícios sociais.

Um dos líderes do sindicato afirmou que até 85% dos trabalhadores participava do protesto em algumas áreas. O chefe de governo Jorge Capitanich alegou, no entanto, que o número se aproximava mais dos 25%. /Associated Press