Greve na França deixa 1.500 postos sem combustível Cerca de 1.500 postos de combustível da França localizados na parte de fora de supermercados sofriam hoje com a falta do produto em razão das greves realizadas no país contra a reforma previdenciária apoiada pelo governo do presidente Nicolas Sarkozy. A informação sobre a falta de combustível foi divulgada por uma associação do setor, segundo a France Presse.